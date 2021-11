“Siamo orgogliosi di avere raggiunto questo importante traguardo. L’Italia è da sempre un Paese strategico per l’azienda, in cui vogliamo continuare a crescere e investire. Da 30 anni, grazie ai nostri prodotti e servizi, accompagniamo gli italiani in un percorso di innovazione, contribuendo all’evoluzione digitale del Paese intero”: così ha detto Antonio Bosio, responsabile del settore Products & Solutions di Samsung Italia, in occasione delle celebrazioni per il trentennale della presenza nel nostro Paese del colosso sudocoreano della tecnologia.

Ancora: “Lo facciamo e lo faremo sempre più in futuro attraverso quella che chiamiamo un’innovazione rilevante, ovvero lo sviluppo di nuovi dispositivi e strumenti – ha spiegato Bosio – che abbiano la capacità di migliorare in modo significativo la qualità della vita delle persone e una tecnologia accessibile, ovvero una tecnologia che non lasci indietro nessuno, perché tutti devono avere la possibilità di accedere al valore e alle opportunità generate dal digitale”.