Trentadue Anni di Eremitaggio sull’Isola di Sabbia Rosa

È morto Mauro Morandi, il custode solitario dell’isola di Budelli, il 3 gennaio a 85 anni. Morandi, originario di Modena, ha vissuto per 32 anni sull’isola, diventando un simbolo di amore per la natura e per la vita in armonia con essa. La sua storia, iniziata nel 1989 durante un viaggio in catamarano, lo ha portato a decidere di rimanere su Budelli, isola parte dell’arcipelago della Maddalena in Sardegna, affascinato dalla bellezza del luogo. Dopo aver assunto l’incarico di custode, visse in una semplice baracca, proteggendo la famosa Spiaggia Rosa e vietando ai turisti di fare il bagno per prevenire il furto della sabbia.

Morandi è stato paragonato a un moderno Robinson Crusoe e la sua dedizione alla preservazione dell’isola gli ha conferito notorietà internazionale. Tuttavia, nel 2021, dopo un lungo conflitto con l’Ente Parco della Maddalena, fu costretto a lasciare Budelli poiché la sua abitazione doveva essere ristrutturata. Nonostante l’ampio sostegno e le petizioni da parte di migliaia di sostenitori, Morandi si trasferì alla Maddalena, rimanendo comunque legato all’isola attraverso fotografie e racconti.

Negli ultimi anni, Morandi ha dovuto fronteggiare problemi di salute, tra cui una frattura cervicale e il deterioramento del diabete. Recentemente era ricoverato in una Rsa nel reggiano. La notizia della sua morte ha suscitato commozione e tributi sui social, con molti amici e sostenitori che hanno espresso il loro cordoglio. Una delle frasi più toccanti arrivate in suo onore recita: “Che la terra ti sia lieve. La tua anima resterà per sempre sull’isola”. Alcuni propongono addirittura di erigere una statua a Budelli in sua memoria, a testimonianza dell’impatto che Morandi ha avuto come custode e simbolo di una vita semplice e rispettosa dell’ambiente. La sua vicenda è diventata fonte di ispirazione per libri, articoli e documentari, segnando un importante capitolo nella storia della conservazione ambientale in Italia.