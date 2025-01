Treni, Salvini e i sospetti sabotaggi: “Situazione preoccupante”

“La situazione appare oggettivamente preoccupante”, ha affermato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, durante l’informativa alla Camera riguardo al caos ferroviario dopo l’esposto di Ferrovie dello Stato sui presunti sabotaggi. Salvini ha sottolineato che la rete ferroviaria è stata oggetto di attacchi negli ultimi anni, citando un precedente intervento del 2014 che denunciava un’operazione di sabotaggio in corso. Tuttavia, il ministro ha evidenziato che, nonostante le problematiche, gli incidenti sembrano diminuire dopo le segnalazioni.

Salvini ha espresso il suo sostegno ai 92.000 dipendenti di Ferrovie e alle forze dell’ordine, sottolineando che meritano rispetto e non polemiche. Ha anche ringraziato i molti viaggiatori, con un record di mezzo miliardo previsto per il 2024.

Nel 2024, l’Italia è attesa da oltre 1.200 cantieri attivi sulla rete ferroviaria, di cui circa 700 per nuove opere e oltre 500 per la manutenzione. Questi lavori sono essenziali per modernizzare e rendere più efficiente e sicura la rete ferroviaria italiana, contribuendo agli obiettivi del PNRR. Salvini ha messo in evidenza il numero crescente di cantieri attivi negli anni, aumentando da 983 nel 2020 a più di 1.200 nel 2024.

Evidenziando l’importanza della mobilità, ha sottolineato che le interruzioni per lavori sono programmate in modo da garantire i diritti della collettività. Infine, ha annunciato investimenti di oltre 10 miliardi di euro nel 2024, superando le previsioni iniziali, e un incremento significativo degli investimenti in nuove opere, riflettendo l’impegno verso un sistema di trasporto ferroviario più moderno e funzionale.