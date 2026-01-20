Treni Notturni in Europa

Il treno notturno sta tornando a occupare un posto importante nell’agenda del viaggiare europeo e non solo, offrendo un’alternativa ai voli brevi e alle preoccupazioni per la sostenibilità, il budget e il tempo libero. Secondo Lonely Planet, i night trains sono tra le opzioni più interessanti per spostarsi oggi e domani, grazie alla loro efficienza: partenza la sera, sonno in movimento e arrivo al mattino già in città.

In Europa, le tratte notturne stanno riprendendo a collegare capitali e grandi città, come Parigi con Vienna, Berlino con Bruxelles e Amsterdam con l’Europa centrale. Questi collegamenti attirano un pubblico trasversale, che include chi viaggia per lavoro e chi viaggia per piacere, e offrono un’esperienza di viaggio unica e culturale.

Compagnie come European Sleeper offrono servizi di treno notturno confortevoli, con possibilità di scegliere tra diverse opzioni di viaggio, come ad esempio il Bruxelles-Barcellona o l’Amsterdam-Milano. La Commissione europea sostiene progetti pilota per rendere i collegamenti transfrontalieri un’alternativa concreta ai voli brevi.

I viaggi lunghi e notturni stanno tornando a essere desiderabili, poiché offrono l’opportunità di vivere l’esperienza del viaggio come parte del viaggio stesso. Il treno notturno piace a chi pianifica e calcola, e considera il viaggio come una sequenza di scelte intelligenti. La diffusione del treno notturno racconta una mutazione del modo di muoversi, con meno consumo compulsivo di destinazioni e più attenzione alla traiettoria.

Le tratte notturne tornano come scelta, non come ripiego, e riportano il viaggio su un terreno più normale e più interessante. Il treno notturno conserva un minimo di romanticismo senza venderlo a prezzo di leggenda, e offre un’esperienza di viaggio unica e personale.