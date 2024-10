Treni in sciopero il 12 e 13 ottobre: possibili cancellazioni e ritardi con Trenitalia, ecco l’elenco dei treni garantiti

Un altro weekend di disagi per i trasporti ferroviari è alle porte, poiché è previsto uno sciopero di 24 ore dei treni che inizierà sabato 12 ottobre alle 21 e terminerà domenica 13 ottobre alle 20:59. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del Gruppo FS, cioè Trenitalia e Trenord, causando probabili cancellazioni e ritardi nei viaggi.

Le ragioni dietro questa agitazione sindacale includono il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori e l’assenza di misure adeguate per garantire la sicurezza sul lavoro. Inoltre, Rfi avverte che potrebbero esserci modifiche ai servizi anche prima e dopo l’inizio dello sciopero.

Per coloro che hanno già prenotato un viaggio, esistono delle opzioni per ottenere un rimborso. I passeggeri possono chiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno per i servizi Intercity e Frecce, mentre per i treni regionali il termine è fissato a mezzanotte del giorno prima dello sciopero. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio secondo disponibilità, senza costi aggiuntivi.

Trenitalia, in vista dello sciopero, garantirà alcuni servizi minimi. I treni già in corso al momento dell’inizio della protesta raggiungeranno la loro destinazione finale, se questa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello sciopero. Passato questo tempo, potrebbero fermarsi in stazioni precedenti.

Nonostante le difficoltà previste, Trenitalia ha stilato un elenco di treni che saranno garantiti durante lo sciopero, sia per i servizi nazionali che per quelli regionali. Questo rappresenta un tentativo di limitare i disagi per i viaggiatori.

In sintesi, il 12 e 13 ottobre si prevedono conseguenze significative per i trasporti ferroviari a causa dello sciopero del personale del Gruppo FS. I passeggeri sono invitati a informarsi sulle opzioni di rimborso e sui treni garantiti per affrontare al meglio le interruzioni del servizio.