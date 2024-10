Treni bloccati: le immagini dell’alluvione

Un violento temporale ha colpito Siena, causando allagamenti e disagi in diverse zone della città. La stazione ferroviaria è stata completamente invasa dall’acqua, con i binari invisibili e i sottopassi trasformati in torrenti, rendendo impossibile il transito dei treni. Trenitalia ha comunicato la sospensione di tutti i servizi ferroviari fino alle 12 di venerdì 18 ottobre, lasciando i pendolari e i viaggiatori senza possibilità di spostamento. Anche la rete stradale è fortemente compromessa, con le strade principali allagate e senza servizi sostitutivi di autobus.

In risposta alla situazione critica, la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, ha ordinato la chiusura di tutte le scuole per il giorno indicato. Il Comune, in sinergia con la Protezione Civile e la Polizia Municipale, ha messo in campo squadre di emergenza per monitorare i punti più critici della città. Diverse strade, come via dei Cappuccini, via Aldo Moro e Strada delle Grondaie, sono state chiuse al traffico a causa degli allagamenti.

Altre vie, pur rimanendo aperte, presentano notevoli difficoltà nel transito a causa dell’accumulo d’acqua, con segnalazioni di smottamenti in alcune aree. La situazione è in costante aggiornamento, e l’ente locale continua a gestire l’emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini. L’allerta resta alta mentre i cittadini sperano in un miglioramento delle condizioni meteo per poter ripristinare i servizi vitali nella città.