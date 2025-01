Treni ancora nel caos, “colpa di Salvini”: l’attacco delle opposizioni

Le opposizioni attaccano Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepremier, dopo il nuovo guasto sulle linee ferroviarie che ha causato ritardi e blocchi a Milano l’11 gennaio. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, critica Salvini su Facebook, affermando che il ministro sembra distratto e propone di concentrarsi sulle problematiche ferroviarie piuttosto che sponsorizzare i satelliti di Musk. Secondo Conte, circa 15 miliardi di euro sono bloccati in progetti come il Ponte sullo Stretto, mentre i trasporti italiani sono in uno stato di emergenza.

Angelo Bonelli, Co-Portavoce di Europa Verde, non risparmia critiche alla premier Meloni, suggerendo che dovrebbe considerare le dimissioni di Salvini, definendolo “il peggior ministro dei trasporti di sempre”. Bonelli sottolinea che con questo governo i ritardi e le cancellazioni sono all’ordine del giorno, mentre l’attenzione è rivolta alla costruzione del Ponte sullo Stretto, un progetto costoso di 14 miliardi di euro, mentre il trasporto pubblico nazionale è in una situazione critica. Il Fondo Nazionale per il Trasporto rapido di massa è stato completamente ridotto, evidenziando una vera e propria vergogna.

Anche il Partito Democratico (Pd) si unisce alle critiche, interrogandosi se non sia più semplice cambiare il ministro dei Trasporti. In una nota, i rappresentanti dem, Silvia Roggiani e Andrea Casu, segnalano che con Salvini “anno nuovo, vecchi problemi”, riferendosi alla giornata disastrosa per i viaggiatori italiani costretti a subire cancellazioni e ritardi a causa di verifiche tecniche nella stazione di Milano. I passeggeri sono stati infatti avvertiti di limitare gli spostamenti in treno e di riprogrammare i viaggi rinviabili.

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ironizza sulla situazione attraverso i social, commentando il blocco dei treni e notando come Salvini sia tornato a tempo pieno al Ministero, rinviando un incontro a Firenze di un’ora. Le critiche contro Salvini si fanno sempre più forti, evidenziando la crescente insoddisfazione per la gestione del settore dei trasporti in Italia.