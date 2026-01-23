Trend Giappone: yogurt e biscotti

La fitness coach e content creator Federica Costantini ha espresso la sua sorpresa su Instagram riguardo al fatto che dei biscotti infilati in uno yogurt possano essere considerati una ricetta e avere tanto scalpore. Il trend, che si è diffuso rapidamente in diversi paesi del mondo, prevede di inserire dei biscotti, solitamente Biscoff della marca Lotus, in un vasetto di yogurt greco e lasciarli ammorbidire per qualche ora. Alcuni aggiungono anche un po’ di caffè o frutta secca per simulare un tiramisù o per conferire un gusto diverso.

Il trend è stato definito come un fenomeno inspiegabile da alcuni, ma le ragioni della sua notorietà sono facilmente ravvisabili nella estrema semplicità di esecuzione e nella composizione del dessert, considerato a basso contenuto calorico e annoverato tra gli alimenti proteici. La cheesecake giapponese del momento non è neppure una vera cheesecake, ma semplicemente un composto di yogurt e biscotti assemblati.

Gli utenti di TikTok hanno preso la cosa più semplice e le hanno dato un nome, comportandosi come se fosse la cosa più buona del mondo. Tuttavia, questo fenomeno può causare un grosso volume di vendita per i marchi che propongono i prodotti utilizzati nel trend e può agire da volano per i creator di contenuti, che possono replicare il trend con un basso investimento economico e un impatto forte sulla propria community.