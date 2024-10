Tremori Sismici a Cosenza: Epicentri a Cellara e Mangone

Scosse di terremoto sono state registrate a Cellara e Mangone, nei pressi di Cosenza, Calabria, con una magnitudo di 3.0. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha segnalato i terremoti lunedì 28 ottobre poco prima di mezzogiorno. Le scosse più forti si sono verificate alle 11:48 a Mangone e alle 11:51 a Cellara, a una profondità di circa 20 chilometri. Negli ultimi giorni, il Cosentino ha mostrato una significativa attività sismica, ma fino ad ora non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Domenica 27 ottobre, la scossa più significativa si è manifestata alle 20:51, con una magnitudo di 3.7 e epicentro a Cellara. L’elenco delle scosse registrate è il seguente: alle 20:54, magnitudo 2.1 a Cellara; alle 21:15, magnitudo 2.6 a Cellara e 2.7 a Mangone; alle 21:36, due scosse a Cellara, rispettivamente di magnitudo 2.5 e 2.7; e infine, alle 22:08, una magnitudo di 2.0 a Mangone.

Nel corso della mattinata di lunedì 28 ottobre, l’attività sismica è continuata con altre scosse: alle 11:19, magnitudo 2.1 a Cellara; alle 11:45, magnitudo 2.8 a Cellara; seguite dalle due scosse più forti della giornata: alle 11:48 a Mangone e alle 11:51 a Cellara, entrambe di magnitudo 3.0. Nel complesso, fino alle 12:00, sono state registrate altre scosse a Cellara, con una magnitudo di 2.8.

L’Ingv ha osservato che le scosse nel Cosentino non sono un evento isolato, ma parte di un’attività sismica più ampia che ha interessato la regione nelle ultime ore. La popolazione è incoraggiata a rimanere vigile e informata riguardo ai comportamenti da adottare in caso di eventi sismici, sebbene al momento non siano stati riscontrati danni significativi. La Calabria è storicamente una zona a rischio sismico, e pertanto la preparazione e la consapevolezza della popolazione sono fondamentali in tali situazioni.