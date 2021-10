Tremonti

📢Il chitarrista di ALTER BRIDGE e CREED, che ha da poco pubblicato per Napalm Records il suo acclamato nuovo album “Marching In Time”, sarà nel nostro paese per un’unica data:

La data:

📍3 febbraio 2022 Milano, Alcatraz

👉Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 14 ottobre.

Scopri i dettagli: