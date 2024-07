Trekking d’autore tra le colline del Roero

Esiste un luogo ammantato di magia, che pare uscito da una saga fantasy, e si trova proprio in Piemonte, a soli 40 minuti d’auto da La Morra. Si tratta della rete sentieristica che si snoda tra le Rocche del Roero, dove circa 250.000 anni fa il Tanaro deviò il suo corso per opera di erosione di un altro fiume e lasciò guglie dalle forme affascinanti e bellissime, anfiteatri naturali maestosi e imponenti in cui ci si può avventurare a piedi per una giornata di trekking semplicemente unica. Le formazioni rocciose sono così stravaganti che esiste persino una antica leggenda medievale, nella quale si sostiene che a crearle sia stato Belzebù in persona, armato di una vanga e di un cesto colossali. La creatura delle tenebre avrebbe agito dopo aver stretto uno dei suoi patti con gli abitanti del luogo, che anelavano a luoghi sopraelevati per potersi sottrarre al dominio dei tiranni della zona. Ciò che è certo è che le sorprendenti gole, gli alti pinnacoli, i profondi canyon sono uno spettacolo unico, tanto da essere definiti ufficialmente un EcoMuseo. L’espressione è stata coniata per dare nome ad un museo a cielo aperto, che comprende gli otto comuni di sommità sorti dopo l’anno Mille sulla faglia delle “Rocche”. Da Cisterna a Pocapaglia si entra in un territorio unico fatto di borghi arroccati sui crinali delle colline, una flora unica composta da microclimi secchi che convivono accanto ad altri estremamente umidi. Tra cespugli di ginepro, ginestra, ligustro e biancospino è possibile incontrare ricci e scoiattoli, ma anche veder saettare volpi e caprioli, specialmente al mattino presto o sul far del tramonto. Lo staff di UVE Rooms & Wine Bar di La Morra (CN) è a disposizione degli ospiti per ogni informazione e dettaglio. Il delizioso boutique hotel di charme dista poco più di mezz’ora d’auto dal parco escursionistico, ed è un perfetto punto di partenza per esplorare un territorio affascinante come le Langhe, e consente appunto di spaziare anche verso il vicino Roero. Il soggiorno a UVE Rooms & Wine Bar trascorre tra piacevoli degustazioni enogastronomiche e inebriante relax, portando ad una connessione autentica con il contesto. Lo splendido territorio delle Langhe Roero e Monferrato, patrimonio Unesco, racconta di una duratura e armoniosa alleanza tra uomo e Natura, per creare qualcosa di straordinario. Trovarsi qui significa partecipare a questo connubio, lasciandosi avvolgere dalla pace delle colline e dei vigneti, e vivere l’avventura di un percorso dal sapore onirico tra pietre antiche di milioni di anni. L’idea in più? Durante l’estate sono in programma passeggiate notturne un paio di volte la settimana, su itinerari sempre diversi. Per il giro organizzato, della lunghezza di circa 5 km, è prevista una durata di 2 ore e mezza circa, e la camminata termina con uno spuntino della buona notte.

