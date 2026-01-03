15.7 C
Trekking d’Autore a Agerola

Da stranotizie
Sabato 4 gennaio si terrà ad Agerola “Trekking d’Autore”, una giornata dedicata al cammino, alla cultura e all’identità del territorio. L’iniziativa, finanziata dalla Camera di Commercio di Napoli, offre un’esperienza di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale che unisce paesaggio, racconto e partecipazione.

Il programma prenderà il via alle ore 9.00 da Piazza Paolo Capasso a Bomerano con il trekking d’autore verso le grotte di Santa Barbara e la visita guidata alla Vigna del Sentiero. Alle ore 10.00 ci sarà l’inaugurazione del ponte sull’alveo Pennino, un momento istituzionale simbolico di connessione tra territorio e comunità. La mattinata proseguirà alle ore 12.30 presso l’Agriturismo Sentiero dei Sapori con una fattoria didattica, la lavorazione live del fiordilatte e la degustazione di prodotti tipici, accompagnate da una conversazione con lo scrittore Pino Imperatore.

Nel pomeriggio, alle ore 14.00, ci sarà il trekking urbano “Corona degli Dei” con visite guidate alle chiese e ai luoghi storici del centro. Pino Imperatore accompagnerà i partecipanti lungo il percorso con letture e narrazioni ispirate a miti, leggende e storie dell’Alta Costiera Amalfitana. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

