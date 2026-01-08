Tregua olimpica: 165 paesi firmano

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha espresso la sua emozione per la firma della tregua olimpica, definita come un gesto che mette lo sport al centro della diplomazia. La tregua olimpica è un’iniziativa che mira a promuovere la pace e la cessazione delle ostilità durante le Olimpiadi.

Il ministro Abodi ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando che è necessario intensificare la diplomazia internazionale per raggiungere l’obiettivo di far tacere le guerre. La dichiarazione di tregua olimpica è stata firmata da 165 paesi su 193 alle Nazioni Unite, il che dimostra la volontà di pace e di tregua a livello internazionale.

Secondo il ministro, lo sport ha un ruolo importante nel promuovere il rispetto e la pace, e può dare un contributo significativo in questo senso. Abodi ha aggiunto che lo sport ha solo un interesse, quello del rispetto, e che ci si rende conto che non sarà facile raggiungere questo obiettivo, ma si è comunque determinati a dare un contributo. Lo sport, secondo il ministro, fa già ogni giorno un contributo in questo senso.