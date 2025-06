È stata concordata una tregua di 12 ore tra Israele e Iran, entrata in vigore alle 7:30 ora di Teheran. Nonostante l’accordo, le sirene di allerta hanno continuato a suonare in Israele e in Cisgiordania. A Beer Sheva, quattro persone sono morte a causa dell’impatto di un missile proveniente dall’Iran.

