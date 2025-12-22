Tregua a Gaza porta speranza

Un fragile accordo per porre fine alla guerra a Gaza e far ritornare gli ostaggi israeliani alle loro famiglie è stato firmato – e fino ad ora è sostanzialmente ancora in vigore, nonostante le violazioni segnalate. La guerra ha portato sofferenze immense a milioni di palestinesi, ha creato ansia sul destino degli ostaggi israeliani e ha minacciato di coinvolgere tutto il Medio Oriente. L’accordo di ottobre ha portato speranza, ma ci sono ancora molti ostacoli da superare. La prossima fase richiede che Israele ritiri ulteriormente le sue truppe e che Hamas si smilitarizzi mentre viene istituita un’autorità di transizione. Ciò metterà alla prova l’impegno di entrambe le parti.

Restano inoltre delle questioni relative alla giustizia. In novembre, la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per il comandante in capo dell’ala militare di Hamas, Diab Ibrahim al-Masri, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della difesa israeliano Yoav Gallant, per crimini di guerra.

Nonostante le incertezze, le famiglie in lutto di entrambe le parti stanno unendosi per costruire la pace laddove la politica ha fallito.

“Una volta che riconosci il tuo dolore condiviso, che condividi lo stesso colore di lacrime, diventa una storia completamente diversa”, ha detto Robi Damelin di Parents Circle – Families Forum, un movimento pacifista di base.