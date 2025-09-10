TreeBlock: Innovazione e Sostenibilità per le Aziende Italiane

Fondata nel 2021, TreeBlock si propone di rendere la sostenibilità una strategia competitiva per le aziende anziché un semplice obbligo. Attraverso soluzioni digitali innovative, la startup aiuta le imprese a gestire i dati ESG e ad adottare pratiche concrete a favore dell’ambiente.

L’idea è emersa da tre soci fondatori che hanno riconosciuto la mancanza di strumenti efficaci per la gestione ambientale. In breve tempo, il progetto ha ricevuto riconoscimenti importanti, come il titolo di miglior startup dell’Università di Milano-Bicocca, e ha avviato una collaborazione con Microsoft for Startups. Inoltre, ha ottenuto un finanziamento di pre-seed di circa mezzo milione di euro, destinato allo sviluppo delle piattaforme.

Nel 2024, la startup ha continuato a crescere, con l’aggiunta di oltre 13 nuovi professionisti al team e l’attivazione di 21 partnership. È stata inoltre lanciata la versione beta del software proprietario. Attualmente, TreeBlock conta 22 tra soci, dipendenti e collaboratori, e mira a farsi un nome nel panorama europeo della sostenibilità digitale.

I servizi offerti vanno dalla gestione dei dati ESG alla definizione di strategie sostenibili, includendo soluzioni per la compensazione ambientale e supporto alle comunità energetiche in conformità con il Green Deal europeo. I fondatori sottolineano che ogni progresso delle aziende deve contribuire a un ambiente più pulito. TreeBlock si propone di guidare le aziende italiane ed europee verso un modello in cui innovazione e responsabilità ambientale procedano insieme, trasformando la sostenibilità in un motore di crescita e competitività.