Tredozio si illumina: arte, cibo e stelle ad agosto

Il borgo di Tredozio si appresta a vivere un fine settimana ricco di eventi che celebrano cultura, gastronomia e bellezze naturali. Dal 9 all’11 agosto, la manifestazione offrirà un mix di attività artistiche e conviviali, immersi nel suggestivo panorama appenninico.

Venerdì 9 agosto, presso la Sala Bocca della Verità, si inaugurerà la mostra fotografica e il documentario “Il Sentiero delle Foreste Sacre” dell’autore Isacco Emiliani, che esplorerà il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La serata includerà anche la presentazione di una nuova guida dedicata al sentiero, a cura di Mario Vianelli e Sandro Bassi.

Sabato 10 agosto, il Podere Valchiere ospiterà “Guarda che luna”, una serata caratterizzata da osservazione astronomica e letture poetiche, mentre nell’ex Centro Visite di via Fabroni sarà presentata l’installazione “KOVERART – La mutazione del minotauro”, focussando sull’interazione tra arte contemporanea e mitologia.

Sempre il 9 e 10 agosto, il campo sportivo di Tredozio darà vita alla tradizionale Cinghialata, organizzata dagli esperti cinghialai di Val Tramazzo. Gli stand gastronomici proporranno piatti tipici, come tortelli e carni di cinghiale, accompagnati da vini locali.

La musica accompagnerà gli eventi con concerti sul palco, tra cui le esibizioni di Geisha e Jack sabato sera e di Niko DJ la sera seguente.

Martedì 12 agosto, l’Agriturismo La Rosa Canina organizzerà “La Notte Stellare”, un’osservazione del cielo guidata dall’astrofilo Andrea Fabbri, con l’intrattenimento musicale della band Passepartout.

