Tredici Pietro e gli psicofarmaci: il figlio di Gianni Morandi racconta la sua ombra

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, ha condiviso le sue esperienze personali in un’intervista, parlando delle difficoltà che ha affrontato, tra cui l’uso di psicofarmaci. Ha inizialmente usato il nome d’arte “13”, ma ora si identifica come Morandi Jr. Il suo nuovo album, “Non guardare giù”, rappresenta un viaggio musicale che spazia dal rap old school al rum&bass, soul e rock italiano, riflettendo il suo desiderio di esprimere se stesso.

Nell’intervista, Pietro ha rivelato di aver usato psicofarmaci per affrontare il disagio, sottolineando di non aver mai fatto uso di droghe pesanti. Ha descritto un periodo difficile a Milano, dove si è trasferito per lavoro e per vivere con la sua ex ragazza, tragicamente finita. Si è sentito smarrito nella grande città, dove la pressione sociale di apparire “figo” lo ha portato a comportamenti autolesionistici, sebbene non abbia mai pensato al suicidio.

Dopo un ricovero nel 2023 per problemi di salute, ha avviato un percorso di analisi per affrontare le sue difficoltà. Pietro ha parlato del rapporto con i suoi genitori, dichiarando di averli esclusi in quel momento di crisi per non gravare su di loro. Inoltre, ha ammesso che la fama di suo padre può essere sia una fortuna che un peso, poiché cerca di trovare la propria identità distintiva.

L’album “Non guardare giù”, in uscita il 4 aprile, include tredici tracce, tra cui “Morire”, in cui si confronta con i temi del disagio psicologico. La sua musica riflette un mix di generi, esprimendo un viaggio personale attraverso esperienze e luoghi significativi.