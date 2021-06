GORIZIA – Tragedia al confine tra Italia e Slovenia dove un ragazzino di 13 anni è morto annegato nel fiume Isonzo. La vittima stava partecipando a un allenamento di kayak quando sarebbe caduta in acqua senza più riemergere. L’allarme è scattato alle 16.30 e subito sono intervenuti i vigili del fuoco delle due nazioni che hanno avviato le ricerche fino a quando non hanno trovato il corpo del ragazzino, senza vita.

L’allarme è stato lanciato dagli amici della vittima e dai tecnici che stavano partecipando al corso di kayak e che non hanno più visto riemergere il ragazzino. Secondo le prime informazioni la vittima indossava il giubbotto di salvataggio, ma la corrente del fiume lo avrebbe spinto sotto una roccia con la propria imbarcazione, impedendone la risalita e provocandone l’annegamento.

Appena hanno individuato il ragazzino, i vigili del fuoco lo hanno riportato a riva e subito dopo il personale sanitario ha cercato a lungo di rianimarlo. La vittima sarebbe di nazionalità slovena, di Nova Gorica, in prossimità del confine con l’Italia.

Negli stessi momenti, un altro ragazzino di 14 anni è stato soccorso sul fiume Tagliamento, a Ronchis (Udine), mentre stava per annegare: era stato trascinato dalla corrente, sbattuto contro rami e sassi, riportando diverse lesioni. Soccorso da ivigili del fuoco è stato affidato all”equipe sanitaria dell’elicottero e trasportato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi.