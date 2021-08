Estate 2021, i primi esemplari della nuova Tesla Model S Plaid vengono consegnati ai clienti e iniziano a essere pubblicate le prime recensioni e le prime prove su strada. Soprattutto online, dove youtuber come Marques Brownlee (specializzato nella tecnologia, 14 milioni e mezzo di follower) e Doug DeMuro (un’autorità quando si parla di motori, oltre 5 milioni di follower) hanno dato le loro prime impressioni sulla macchina.

La Plaid è l’evoluzione della precedente Model S (il nome è un omaggio al film Balle Spaziali), è totalmente elettrica, ha oltre 1000 cavalli e accelera sullo 0-100 in meno di 2 secondi: sono numeri e prestazioni sinora riservate a supercar che costavano milioni e milioni di euro, ora accessibili spendendo meno di un decimo. Ma non è solo questo: iniziando dal volante che non è un volante e dal grande schermo centrale da 17”, su cui si possono guardare film e serial e su cui si può videogiocare, questa macchina è un concentrato di tecnologia mai vista prima nel mondo dell’automobile.

Il cambio predittivo della Tesla Model S Plaid

Il cambio che non c’è e il clacson con la voce

Si sa che le auto elettriche non hanno la trasmissione come le auto tradizionali, ma sulla Model S Plaid non c’è neppure il selettore del cambio, non ci sono pulsanti per scegliere se mettere la macchina in D (Drive, la marcia avanti) o R (Retro, la retromarcia). Com’è possibile? È possibile perché l’auto usa quello che si potrebbe definire cambio predittivo: capisce da sola se chi guida vuole andare avanti oppure indietro. Esempio: se si è parcheggiati con il muso a poca distanza da un muro, da un cancello, da un’altra vettura, quando si sale a bordo la Plaid immaginerà che si voglia muoversi in retromarcia e proporrà la R come prima soluzione; viceversa, se l’ostacolo è dietro, proporrà la D. Ovviamente, il conducente può intervenire manualmente (attraverso il display di controllo) e scegliere diversamente.

Poi, i suoni: le auto elettriche sono totalmente silenziose, ma per motivi di sicurezza (per non prendere di sorpresa i pedoni) viene fatto loro emettere un rumore di intensità crescente quando si muovono e accelerano. Sulla Model S Plaid si può decidere quale melodia far sentire all’esterno, scegliendo da una lista come si scegliesse la suoneria dello smartphone o anche usandone una personalizzata da importare attraverso una chiavetta Usb. Lo stesso si può fare con il clacson: se ne può impostare uno tradizionale, optare per un applauso fragoroso, una batteria o anche per la nostra voce che urla “Spostati, devo passare!” o qualsiasi altra frase del genere. Da usare ogni volta che qualcuno ci fa innervosire nel traffico.

La schermata da cui è possibile cambiare i suoni di movimento e del clacson

Le prestazioni aggiornate via software

Infine, le caratteristiche tecniche: al momento, secondo quanto dichiarato dall’azienda di Elon Musk, la Model S Plaid ha poco più di 1000 cavalli ed è in grado di raggiungere i 260 km/h, anche se in fase di presentazione si era parlato di 1100 cavalli e oltre 320 all’ora. Non era una bugia: la macchina verrà aggiornata nel tempo, via software e gradualmente, sino ad arrivare a queste performance.

Succederà con uno dei prossimi update del sistema operativo. Di nuovo, come se questa macchina fosse un telefonino.