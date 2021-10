Per il nuovo Suv compatto, la Model Y, Tesla gioca la carta dello spazio, sposato come sempre alla super tecnologia che contraddistingue il marchio. Ecco quindi 7 posti e tanto spazio di carico, con la furbizia di avere ogni singolo sedile della seconda fila ribaltabile, creando uno spazio di carico flessibile per sci, mobili e bagagli di ogni tipo. Va detto che l’apertura del portellone è bassissima, e questo facilita le operazioni di carico e scarico, ma anche che manca una tendina copri bagagli e che non ci sono anelli per ancorare piccoli carichi. In compenso lo spazio è enorme, con 600 litri di bagagliaio posteriore più 80 litri nel baule anteriore, per arrivare a 971 litri (caricando fino al soffitto) e addirittura a 2.158 con sedili reclinati. Niente male per un piccolo Suv. Ma qui, dobbiamo capirci cosa si intende per “piccolo”: la Model Y rispetto alla Model X è un microbo, ma parliamo comunque di una macchina lunga 4,78 metri e alta 1,60.

Ma qui a fare la parte del leone è la super tecnologia: ci sono 12 sensori di vario genere per rilevare le auto circostanti, impedire possibili collisioni e fornire assistenza al parcheggio. A proposito debutta la funzione Summon intelligente (se in dotazione perché si paga a parte) che è progettata per consentire alla Model Y di raggiungere il conducente (utilizzando il GPS del telefono come destinazione) oppure una posizione a scelta, evitando eventuali ostacoli e arrestandosi secondo necessità. La funzione Summon intelligente funziona con l’app mobile Tesla non appena il telefono viene rilevato a circa 6 metri dalla macchina, ma in Italia in attesa di una normativa in pratica consente solo di mandare avanti e indietro la macchina. Funzione utile se si vuole infilare la macchina in un parcheggio stretto dopo essere scesi dall’abitacolo.

Per il resto la Model Y sfoggia di serie con frenata d’emergenza, avviso anti-collisione, rilevamento punto cieco e molto altro ancora, compresa una serie infinita di videogiochi (da fare con l’auto ferma) che ora comprendono anche quelli automotove che usano lo sterzo della macchina come joystick. Con questo modello debutta anche la nuova App (da sola è una motivazione di acquisto): semplice, intuitiva, velocissima. E piena di informazioni.

Ma la tecnologia e la super elettronica non deve distrarre troppo il pilota: la Model Y è anche una macchina bella da guidare, molto potente (462 cavalli) e che alle solite accelerazioni da dragster (3,7 secondi da 0 a 100) regala una grande tenuta di strada grazie alla trazione integrale realizzata con un motore per ciascun asse e un inserimento in curva veloce, grazie allo sterzo diretto e preciso e alle sospensioni (non regolabili elettricamente) un po’ rigide. Cosa che si traduce in un comfort non sempre all’altezza di una macchina familiare, soprattutto sulle buche e soprattutto se si scelgono i cerchi più grandi (da evitare).

Uno dei punti di forza è comunque l’autonomia massima di 507 km (WLTP) con una singola ricarica. E la possibilità di avere 270 km di strada da fare in 15 minuti di sosta nelle stazioni Supercharger. E, in un certo senso, anche la gamma è una cosa unica, soprattutto per un Suv compatto. Già perché la Long Range AWD a 61.970 euro (autonomia 507 Km, 351 Cv, velocità massima 217 Km/h) è una macchina da famiglia sportiveggiante, la Performance AWD a 69.970 euro una specie di supercar (autonomia di 480 Km, 462 Cv, velocità massima di 241 orari). Doppia scelta Tesla.