La più grande, la più spaziosa, la più comoda ora diventa anche la più tecnologica: la Countryman nella gamma Mini si è sempre ritagliata uno spazio tutto suo, proponendo cose che gli altri modelli non riescono proprio a offrire. A partire dallo spazio, ovvio, ma è questo che determina le scelte hi-tech. Perché la nuova Countryman rispetto al vecchio modello è cresciuta nelle dimensioni (ora è lunga ben 430 cm, tanti per una macchina che si chiama Mini…) e quindi ha un bagagliaio dalla bellezza di 450 litri che possono diventare 1.390 litri.

Questo significa che la Mini Countryman è una macchina “pensata” per uscire dalla città e lanciarsi in ogni tipologia di viaggio. Ed ecco quindi le scelte tecnologiche per motori e trazione: la gamma dei propulsori si sposta verso l’alto, verso i turbo Twin Power e gli ibridi Plug-in ricaricabili e la trazione integrale a controllo elettronico ALL4 migliora la sicurezza nelle situazioni più difficili. Ma è sulla digitalizzazione, le connessioni e il mondo hi-tech che la Countryman fa la differenza.

Assistenti vocali

Il design della plancia, ad esempio, pur avendo un look vagamente retrò (tipico del modello originale il grande strumento centrale rotondo) ora sfoggia un display da 8,8″ al centro, la posizione perfetta per il polo di navigazione e infotainment di bordo, battezzato “Mini Connected”. Poi c’è il nuovo quadro strumenti digitale che sostituisce il tachimetro convenzionale. È composto da uno schermo a colori da 5,0″ in un pannello nero e fornisce dati come giri al minuto, velocità, livello di carburante, chilometraggio, temperatura e indicazioni stradali.

Anche sul design si è lavorato per aumentare il livello hi-tech della macchina. Ad esempio i fari a LED donano un nuovo tocco di stile ma poi sono stati realizzati per garantire un’illuminazione ottimale in condizioni di luce debole e illuminazione laterale in curva, per consentire al pilota di vedere anche parti della strada che diversamente potrebbero non essere visibili. E poi se la videocamera anteriore della Countryman rileva veicoli in arrivo, la funzione di selezione automatica disattiva gli abbaglianti per evitare di disturbare gli altri utenti della strada.

Cuore del sistema multimediale è, in ogni caso il “Mini Connected”, un pacchetto di funzioni, app e servizi intelligenti che permette a te e agli altri passeggeri di collegarsi alla Mini e rimanere connessi in modo sicuro, e di rendere la vita di ogni giorno ancora più semplice. Questo è infatti una specie di assistente personale in mobilità che aiuta a pianificare i viaggi, a trovare la vettura parcheggiata in un multipiano e a controllare da remoto alcune funzioni. Le sue caratteristiche intuitive sono state progettate fin nel minimo dettaglio. Il touchscreen ad esempio rende la guida della Mini ancora più sicura e divertente. Grazie alla funzione Natural Language Understanding (NLU), la nuova Countryman è infatti in grado di riconoscere la tua voce. In questo modo l’automobilista può controllare la vettura durante la guida utilizzando i comandi vocali. Non è necessario ricordare alcun comando specifico. Inoltre, quando si usa Apple CarPlay, si può anche attivare Siri sull’iPhone tenendo premuto il pulsante del comando vocale sul volante.

L’aggiornamento

Così Mini Connected ti fa rimanere connesso e ti intrattiene durante tutto il viaggio. Dopo aver connesso lo smartphone al sistema multimediale, oltre a telefonare o ascoltare la musica, si può accedere a numerose app, anche sviluppate da terze parti. E, volendo, ci si può far aiutare dagli assistenti vocali Alexa e Siri durante i tuoi spostamenti. Si può controllare con la voce alcune funzioni smart di casa, ad esempio accendere il riscaldamento prima del rientro. O ordinare la cena e farla consegnare subito dopo l’arrivo. Ma Alexa non può controllare le funzioni della Mini: non gli si può chiederle – tanto per capirci – di aprire i finestrini o di modificare la modalità di guida. Un sistema di sicurezza in più.

E poi c’è l’App Mini per pianificare i viaggi e inviare le destinazioni direttamente alla macchina. Controllare se hai chiuso la vettura e chiudere le porte anche da remoto. Quando arriva il momento di andare in officina, riceverai una notifica e potrai prenotare gli appuntamenti Service direttamente presso il tuo Centro Service Mini di fiducia.

Degno di nota anche il sistema di navigazione intelligente che permette di pianificare un percorso comodamente da casa. Trova la destinazione sulla Mini App e la funzione “Invia alla mia MINI” trasmetterà l’itinerario all’auto. Il tutto con il sistema RTTI sempre acceso: questa tecnologia monitora costantemente le condizioni del traffico per avvertire il pilota in tempo reale in caso di incidenti o lavori in corso, situazioni di pericolo o deviazioni. Il sistema rielabora il percorso per guidare il pilota a destinazione nel più breve tempo possibile, fornendo anche un aggiornamento sulle previsioni del tempo di arrivo. Facile no?