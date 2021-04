Quando Anna ha telefonato a Natale per chiedere di poter fare gli auguri a Violetta, sua sorella, in comunità le hanno risposto che non era possibile. La stessa risposta è arrivata il giorno del suo compleanno e lei aveva chiesto di poterle fare gli auguri. Violetta, 10 anni, è stata portata in comunità più di un anno fa, a febbraio 2020, e da allora non vede più Anna che di anni ne ha 20, e nemmeno Laura, la più piccola delle sue sorelle. Un caso che ricorda quello di Cuneo dove una madre è stata separata dai quattro figli, a loro volta separati tra loro, e ultimamente solo due hanno potuto tornare con la donna.

Anna e Laura vivono a casa con il padre. Violetta invece è stata prelevata da scuola, nel febbraio di un anno fa, su disposizione del tribunale. La piccola era stata affidata al padre tempo prima dopo che un’indagine per maltrattamenti sulla bambina aveva coinvolto la madre della piccola. A casa del papà Violetta ha trovato due sorelle, Anna e Laura, figlie di altre relazioni del padre, che sono diventate la sua famiglia.

Dopo l’inizio dell’indagine per maltrattamenti a carico della madre di Violetta, un consulente tecnico del tribunale aveva però consigliato che la bambina venisse allontanata anche dalla casa paterna accusando il genitore di provocare nella bambina un sentimento di “alienazione parentale” nei confronti della mamma che Violetta si rifiutava di vedere anche in ambiente protetto.

Per lunghi mesi nessuno, nemmeno il padre, ha potuto incontrare la bambina in comunità, a Torino, e le visite per il genitore sono riprese soltanto a settembre. Non per le sorelle che, invece, non hanno mai più rivisto Violetta. “Questo nonostante il tribunale abbia sempre raccomandato che fossero mantenuti i legami con il nucleo familiare d’origine della bambina”, spiega Vincenza Palmieri, presidente dell’Istituto di pedagogia familiare e consulente tecnico a cui la famiglia di Violetta si è rivolta.

“A questa bambina è stato impedito tutto, anche fare gli auguri al padre per la festa del papà”, continua la consulente. Ad ogni richiesta da parte di Anna di poter incontrare sua sorella è arrivato un rifiuto: motivandolo prima con il Covid, poi con la difficoltà per la bambina di riabituarsi alla routine della casa famiglia dopo questi incontri, quindi con la difficoltà di gestione degli incontri stessi.

“La realtà è che non esiste una vera ragione – prosegue Palmieri – La vera ragione sta nel concetto di ‘deprivazione’ a cui i minori vengono sottoposti come forma di educazione. Una delle assistenti sociali, parlando con il padre, ha usato il termine ‘reset’, come se la bambina dovesse essere riprogrammata per fare in modo che accettasse gli incontri con la madre. Il reset è un fenomeno che definirei violento ma molto frequente. Nelle perizie di febbraio che portarono all’allontanamento di Violetta si parlava di un “rischio psicoevolutivo”: questa bambina è stata allontanata per un rischio, un’ipotesi, ma è stata sottoposta a un atto di forza certo, come l’allontanamento in comunità”.

Ogni volta che riesce a incontrare il padre, circa un paio di volte al mese, Violetta chiede delle sorelle, soprattutto della più grande a cui è molto legata. Lo stesso, a casa, fanno le altre due. “Le sorelle di Violetta- prosegue l’esperta – non sono figlie della stessa mamma, e non sono figlie della mamma di Violetta, costituiscono una famigliarità neutrale che non ha nulla a che vedere con le vicende che possono aver portato la bambina in comunità. Una potrebbe svolgere il ruolo protettivo della sorella maggiore, dell’altra Violetta potrebbe prendersene cura come si fa con una sorella minore ma a questa bambina viene impedito anche di essere una sorella”.

Della storia di Violetta si è interessata, da alcuni mesi, l’associazione Infanzia e Famiglia: “Fratelli e sorelle, magari già allontanati dal proprio nucleo familiare perché vittime di violenze, subiscono anche la separazione tra loro – dice il presidente dell’associazione Tommaso Varaldo – Ci chiediamo: com’è possibile che questa sia diventata una prassi comune? È così che si persegue il superiore interesse dei minori? È così che si vuole continuare a tutelare i minori nelle comunità? Non occorre solo una riforma normativa che riscriva le regole e i protocolli delle comunità per minori, ma occorre anche un cambio di passo dal punto di vista culturale nel comparto giuridico e socioassistenziale”.