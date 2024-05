Tre smartphone Samsung con uno zoom incredibile per foto e video da veri pro

Samsung è sinonimo di qualità fotografica. A testimonianza i test che, annualmente, antepongono i suoi top di gamma sul resto di una concorrenza spietata. Dall’introduzione del modello Ultra, top di gamma che spesso si è conquistato spesso lo scettro di miglior Android, i coreani hanno spinto sempre più l’acceleratore sul comparto foto e video.

Ma quali sono i tre modelli di Samsung che possono vantare il migliore zoom ottico? La lente di ingrandimento va, per forza di cose, nella direzione dei modelli Ultra che, da S20, fanno capolino ogni anno nel listino di Samsung.

Il primo che vogliamo annoverare per essere tra i migliori è indubbiamente l'ultimo arrivato, S24 Ultra, uscito qualche mese fa. Grazie ad un uso consapevole dell'intelligenza artificiale, il modello top di gamma è in grado di spingersi oltre, pur riducendo la capacità di zoom rispetto al modello precedente, passando dal 10x di S23 Ultra agli attuali 5x ottici di S24 Ultra.

L'abbiamo menzionato, e quindi non possiamo proprio lasciarlo fuori da questa selezione: S23 Ultra è il secondo dei tre Samsung che vogliamo osannare per quanto riguarda il comparto foto e video, con particolare attenzione al suo zoom ottico 10x.

Come vi abbiamo ampiamente raccontato nella nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra, il modello del 2023 ha letteralmente spazzato via la concorrenza sotto molteplici aspetti. La fotocamera principale da 200 megapixel con apertura f/1.7 è stata sapientemente accoppiata a due ottiche zoom, entrambe da 10 megapixel, con zoom 3x e l'incredibile 10x.

Infine, non possiamo non menzionare S22, uscito nel 2022 e che ha fatto schizzare alle stelle la qualità fotografica in casa Samsung anche grazie al suo Space Zoom 100x introdotto per la prima volta su S20 Ultra e raffinato fino nel modello del 2022.

Per il resto, ci troviamo di fronte ad un omologo dei modelli più recenti sotto il profilo delle fotocamere. Un device in grado di catturare dettagli anche a distanze considerevoli come nessun altro è in grado di fare. Insomma, che scegliate di acquistare S22, S23 o S24 Ultra, cadrete sempre e comunque in piedi.