Tre smartphone Redmi con autonomia straordinaria a settembre 2024

Redmi, costola della ben più nota Xiaomi, ha proposto anche quest’anno la sua line-up di dispositivi economici, dotati però di una scheda tecnica equilibrata. Nello specifico parliamo della serie Redmi Note 13, composta da diversi dispositivi, ognuno dei quali è rivolto ad uno specifico insieme di utenti.

Redmi Note 13

Partiamo con la variante base della linea Redmi Note 13, il dispositivo che, più di ogni altro, risulta economico ed un buon compromesso tra prezzo e qualità. Lo smartphone si presenta con una batteria da ben 5.000 mAh, uno standard per gli Android moderni, ma che è in grado di generare ottimi risultati visto il corredo tecnologico sotto scocca. 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna fanno di questo prodotto un compagno ideale per qualsivoglia archiviazione di file, anche di modeste dimensioni. Il display, AMOLED, vanta un refresh rate a 120 Hz, mentre il sistema a tripla fotocamera posto sul retro scocca raggiunge i 108 megapixel con il sensore principale. VAI SUBITO ALL’OFFERTA

Redmi Note 13 Pro

Saliamo sensibilmente nella piramide dei Redmi Note con Redmi Note 13 Pro. La variante più performante del device base migliora in quasi ogni aspetto, pur mantenendo un’unità da 5000 mAh. In questo caso il processore è un MediaTek Helio G99, mentre il sistema a tripla fotocamera tocca la soglia di 200, incredibili megapixel. La versione che vi proponiamo, oggi in sconto su Amazon, è la base da 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, ma il dispositivo può essere configurato con 12 gigabyte di RAM e fino a 512 gigabyte di storage. VAI SUBITO ALL’OFFERTA

Redmi Note 13 Pro+

Concludiamo questo tris di dispositivi dall’eccellente autonomia con il non plus ultra della gamma Redmi per il 2024. Redmi Note 13 Pro+ è l’evoluzione del Pro, dotato anzitutto di un display Super QPD da 6.67 pollici ed un chip MediaTek Dimensity 7200 Ultra, in grado di offrire prestazioni bilanciate in qualsiasi condizione di utilizzo. Anche in questo caso la batteria, da 5.000 mAh, può contare sulla tecnologia HyperCharge a 120 W, per caricare velocemente il dispositivo. VAI SUBITO ALL’OFFERTA

Il comparto tecnologico parla chiaro: 12 gigabyte di memoria RAM e fino a 512 gigabyte di storage fanno del Redmi Note 13 Pro+ un competitor dei ben più noti e costosi flagship. Per tutte le altre informazioni in merito al dispositivo, vi lasciamo alla nostra recensione di Redmi Note 13 Pro+.