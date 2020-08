C’è anche un diciassettenne tra i tre giovani accusati di aver compiuto l’attacco informatico ai profili Twitter di politici, celebrità e guru della tecnologia. Un hackeraggio che ha permesso di mettere in atto una truffa da 100 mila dollari in Bitcoin. Il 15 luglio dagli account di Barack Obama, Joe Biden, Mike Bloomberg, ma pure di Jeff Bezos, Bill Gates ed Elon Musk, erano partiti tweet che ad esempio promettevano 2 mila dollari a chiunque ne avesse inviati mille a un indirizzo Bitcoin anonimo.

I tre finiti nel mirino degli investigatori statuintensi sono due maggiorenni, Mason Sheppard, 19 anni, britannico, Nima Fazeli, 22 anni, di Orlando, e Graham Ivan Clark, 17 anni, che è stato arrestato a Tampa. La procura di Hillsborough ha infatti deciso di metterlo in stato di accusa come un adulto, approfittando del fatto che la legge della Florida lo permette nel caso in cui si parli di frodi finanziarie. L’adolescente deve rispondere di 30 differenti capi d’accusa.

Secondo gli investigatori il trio di giovani avrebbe approfittato di una falla nei cellulari di un piccolo gruppo di impiegati di Twitter. Dopo aver rubato le credenziali di uno di loro attraverso una falsa telefonata sono riusciti un po’ alla volta a colpire dipendenti del social network che avevano accesso a strumenti di gestione degli account. I tre hanno messo nel mirino 130 profili e sono riusciti a lanciare il messaggio fraudolento da 45 e accedere alle caselle dei messaggi diretti di altri 36 utenti. L’operazione ha permesso ai tre di raccogliere oltre 100 mila dollari in criptovaluta.

Gli inquirenti hanno identificato il diciassettenne Graham Ivan Clark come la mente della banda. “I crimini di questo individuo sono stati perpetrati usando i nomi di personaggi famosi e celebrità, ma non sono le vittime principali. Questa frode è stata progettata per rubare denaro da migliaia di americani in tutto il paese”, ha denunciato il procuratore. Come sono stati scoperti? Gli investigatori sono riusciti a identificare due degli hacker analizzando le transazioni Bitcoin, comprese quelle che hanno tentato di tenere anonime.