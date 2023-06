La semifinale de L’Isola dei Famosi andrà in onda questa sera eccezionalmente di venerdì e come rivelato dalle anticipazioni ufficiali ben tre naufraghi saranno definitivamente eliminati.

In gara, come sappiamo, sono rimasti in nove: la cantante Alessandra Drusian dei Jalisse, l’ex rugbista Andrea Lo Cicero; l’ex suora che ha vinto The Voice Of Italy Cristina Scuccia, l’influencer Gian Maria Sainato; la modella Helena Prestes, il tiktoker Luca Vetrone, lo speaker dello Zoo di 105 Marco Mazzoli; la showgirl Pamela Camassa e l’attrice di teatro Nathaly Caldonazzo.

Sono in nove, ma in finale ci sarà posto solo per sei di loro: chi rischia e chi può invece dormire sereno?

Tre naufraghi saranno eliminati da L’Isola dei Famosi: chi rischia e chi è al sicuro

Fra questi ultimi c’è senza dubbio Pamela Camassa che ha già staccato un pass per la finale nel corso dell’ultima diretta; così come Marco Mazzoli, il vincitore annunciato nonché il preferito del pubblico. Stando all’andamento dei vari televoti avvenuti nel corso delle puntate potrebbe stare tranquilla anche Cristina Scuccia che ha vinto un televoto a tre col 62% delle preferenze; così come anche Andrea Lo Cicero che ha vinto l’ultima nomination a cinque. A salvarsi potrebbe essere anche Helena Prestes che ha dalla sua parte tutte le Nikiters che hanno portato alla vittoria Nikita Pelizon al GFVip.

La più a rischio eliminazione sarebbe invece Alessandra Drusian che nel corso dell’ultimo televoto a cinque è arrivata quarta dietro solo al marito che è stato eliminato, così come Gian Maria Sainato che ha sempre passato i televoti per il rotto della cuffia. Il sesto posto in finale potrebbero quindi giocarselo Luca Vetrone con Nathaly Caldonazzo, anche se quest’ultima è stata già eliminata due volte dal televoto mentre il tiktoker mai.

Ricapitolando, i tre naufraghi che potrebbero essere eliminati nel corso della semifinale potrebbero essere: Alessandra Drusian, Gian Maria Sainato e Nathaly Caldonazzo.