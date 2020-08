Due navi della Costa Crociere, la Deliziosa e la Favolosa, sono al momento ferme in isolamento al Porto di Civitavecchia per tre membri dell’equipaggio positivi al coronavirus, come reso già noto dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nello specifico, la Costa Deliziosa, con un gruppo di 28 persone dell’equipaggio dalle Filippine, due delle quali risultate positive sono ora allo Spallanzani, e la Costa Favolosa con un caso positivo tra l’equipaggio, sempre dalle Filippine. La compagnia, a tal proposito, in una nota spiega che, “allo stato attuale, due di loro – facenti parte dell’equipaggio di Costa Deliziosa – sono assistiti in buone condizioni presso strutture ospedaliere di zona e il terzo – parte del personale di Costa Favolosa – si trova in isolamento sulla nave stessa, anch’egli in buone condizioni di salute”.

