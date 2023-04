“Tre matrimoni. Tre funerali.

Una persona migliore sarebbe stata devastata, ma Alessa chinava la testa per nascondere gli occhi asciutti mentre si inginocchiava davanti alla bara tempestata di gioielli sull’altare. Il tempio sotto la Cittadella puzzava di muffa e di morte, l’aria densa di granelli di polvere che vagavano come fantasmi di lucciole. Avrebbe pianto. Dopo. Lo aveva sempre fatto. Restare vedova a diciotto anni era senza dubbio una tragedia e nessuno dei suoi compagni si era meritato di morire. Ma era difficile trovare le lacrime per la terza volta.”

