Tre litigi in studio ad Amici 24: le anticipazioni

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria presso gli studi Elios. Ilary Blasi ha ricoperto il ruolo di giurata per il canto, mentre Veronica Peparini per il ballo. Due alunne hanno conquistato la maglia per il serale. Maria De Filippi ha annunciato che non ci saranno più sfide, consentendo ai primi in classifica di esibirsi e, con l’accordo dei professori, di ricevere la maglia tanto desiderata. Tuttavia, il pomeriggio non è stato privo di conflitti: sono state segnalate tre litigate, due tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi e una tra Alessandra Celentano ed Emmanuel Lo. Il confronto tra la Celentano e Lo è apparso particolarmente intenso.

Le anticipazioni rivelano che il litigio tra Zerbi e Pettinelli riguardava le valutazioni date a Nicolo e Luk3. Anna ha dato a Luk3 un 5.5, scatenando la reazione di Rudy. Un filmato ha mostrato il sostegno di Anna per Antonia, evidenziando anche il suo entusiasmo per l’arrivo degli ospiti. Veronica Peparini ha supportato Asia, sottolineando le sue capacità e il fatto che sono state viste le sue ansie.

Inoltre, c’è stato un acceso dibattito tra la Celentano e Emmanuel Lo riguardo a Chiara, con lo studio che pareva schierato dalla parte della docente. Maria ha menzionato che Vybes è rimasto colpito dalle critiche su social media. È stato introdotto un nuovo banco di ballo con la latinista Raffaella, voluta dalla prof Deborah, nonostante Lorella Cuccarini fosse contraria. Infine, Daniele è risultato infortunato a causa di uno stiramento all’inguine.