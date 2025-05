Tre giovani morti nel Brindisino

Tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto la sera di sabato 3 maggio, sulla provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso, nel Brindisino. Le vittime includono un ragazzo di 22 anni e due ragazze di 21 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e sanitari del 118.

Secondo le informazioni disponibili, la Porsche su cui viaggiavano i ragazzi, per motivi ancora da chiarire, si è ribaltata e ha preso fuoco. Sembra che l’auto fosse stata noleggiata. È arrivato sul posto anche il pubblico ministero di turno per collaborare alle indagini.

L’incidente ha suscitato commozione nella comunità locale e evidenziato i pericoli legati alla guida. In seguito all’incidente, sono stati avviati accertamenti per comprendere le dinamiche che hanno portato al ribaltamento del veicolo e all’immediato incendio. La notizia ha colpito profondamente amici e familiari delle vittime, riflettendo un tragico episodio che ha segnato una serata di festa in una zona frequentata da giovani. Si procederà ora con le indagini per fare luce su quanto accaduto e per determinare eventuali responsabilità.

Si attende che le autorità forniscano ulteriori dettagli sull’incidente e sulle condizioni delle vittime, mentre la comunità si unisce nel lutto per la perdita di queste giovani vite.