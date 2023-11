Tre gieffini ci provano già con Perla: “Mi guardava! Adesso ci buttiamo”

Nemmeno il tempo di entrare nella casa del Grande Fratello, che ha già tre gieffini pronti a farle la corte, quello di Perla Vatiero è stato proprio un ingresso col botto. Subito dopo la fine della puntata ci sono state delle confessioni particolari sulla new entry. Non uno, non due, ma ben tre gieffini hanno fatto intendere di non essere rimasti indifferenti al fascino della bella campana. Adesso ci sarà da capire come la prenderà Mirko Brunetti (che ufficialmente è ancora fidanzato con Greta Rossetti).

Tre gieffini pronti a corteggiare Perla.

Il primo a parlare di Perla è stato Massimiliano Varrese, che ha confessato a Ciro Petrone di aver notato degli sguardi della ragazza nei suoi confronti. Incalzato dall’attore napoletano però il ‘guru’ ha messo le mani avanti: “No io non dico più nulla. Non posso dire altro, non fatemi parlare e non mettetemi nei casini basta“.

Giuseppe Garibaldi invece ha proprio detto di voler corteggiare la nuova arrivata: “Lei è davvero molto bella. Mo la stresso, sì adesso vado. Mi picchia Mirko? Ma che c’entra, che me ne frega, è la ex, mica stanno più insieme. A lei ho già detto che se avrò dei comportamenti che la infastidiscono deve dirmelo. Per quanto riguarda Mirko invece non ci sono problemi, lui non ci sta insieme e ha un’altra ragazza. Dai impari una cosa e ne sbagli altri io non so più cosa fare e come farti capire tutto“.

Anita Olivieri ha messo in guardia l’amico: “Stai buono e non dire queste cavolate. Tu capisci una cosa e poi ne sbagli un’altra. Smettila, tu sei proprio fuori! Mirko ti picchia. Guarda che è la sua ex e sono stati insieme cinque anni“. Vittorio invece ha incoraggiato Garibaldi e ha rivelato di essere d’accordo con lui: “Io ti sostengo, facciamo la corte a Perla. Dai andiamo noi due da lei adesso“.

