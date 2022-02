La storia di oggi inizia con una donna di nome Megan Sorbar che ha trovato per strada tre poveri gattini. Qualcuno li aveva strappati via dal calore e l’amore della loro mamma e li aveva gettati via, come un oggetto non più desiderato.

I tre animaletti si erano aggrappati l’uno all’altro, cercando un po’ di conforto e la forza per sopravvivere.

La prima cosa che Megan ha pensato, è stata quella di cercare la loro mamma dei dintorni. Ma non c’era alcuna traccia di una gatta adulta. Erano completamente soli e lasciarli lì, avrebbe significato condannarli a morte certa.

Così, ha deciso di prenderli con se e di portarli nella sua abitazione. Di certo non immaginava che non sarebbe stata affatto lei a prendersi cura di quei tre gattini.

La gattina al centro, con il pelo bianco, era quella più debole e forse proprio per quel motivo, i suoi fratellini la proteggevano in quel modo.

Non appena arrivata a casa, il cane di Megan, Biste, si è subito avvicinato incuriosito. In lui è scattato qualcosa e da quel preciso momento ha assunto il ruolo di mamma adottiva.

È diventato colui che si è preso cura ed ha protetto per tutto il tempo Pistacchio, Cocco e Pralina. Questi i bellissimi nomi scelti per i gattini.

Biste li ha circondati di amore ed affetto ed è diventato letteralmente la loro mamma adottiva. Grazie al mio cane, i gattini hanno trovato la forza per nutrirsi e per crescere sani e forti.

Dopo alcuni mesi a casa di Megan, i tre gattini sono cresciuti e sono tornati in salute. Quella meravigliosa donna che li aveva salvati, si è anche occupata di trovare loro una famiglia amorevole. Oggi sono tutti felici e hanno ricevuto una seconda possibilità di vita!

Per fortuna, esistono ancora persone con una grande cuore!