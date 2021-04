Il Covid, come purtroppo abbiamo potuto notare, colpisce indistintamente senza fare differenze fra uomini, donne o fasce d’età.

Anche molte celebrità si sono positivizzate o sono finite in quarantena preventiva ed oggi è il caso di ben tre conduttrici che – per un motivo o un altro – hanno dovuto isolarsi.

Oltre la già citata Alessia Marcuzzi che non potrà presenziare in studio a Le Iene (è negativa, ma in isolamento perché il marito ha contratto il virus), anche Bianca Guaccero questo pomeriggio si è collegata in diretta a Detto Fatto da casa sua perché trovata positiva al Covid.

“Ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci. Purtroppo ho contratto anche io il Coronavirus. Quindi sono a casa, ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva e stasera aspetto il risultato del molecolare, ma ahimé c’è una grande percentuale che mi dice che l’ho beccato anche io, nonostante io sia una persona che sia stata quasi presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e attenta”.

Come dicevo il virus non fa distinzioni e dopo esser entrato in Mediaset e Rai, ha bussato anche a La7. Oggi Tiziana Panella di Tagadà non è andata in onda per “un sospetto caso di positività all’interno della redazione”. Al suo posto, la replica di uno speciale Eden, condotto da Licià Colò.

Covid, i casi a Le Iene, Detto Fatto e Tagadà

“Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari, La7 ha deciso a scopo precauzionale di non mandare in onda il consueto appuntamento con Tagadà di Tiziana Panella“

Domani ci sono #LeIene, ma la nostra @lapinella non potrà essere dei nostri ❤️ pic.twitter.com/kjNYuAeGkz — Le Iene (@redazioneiene) April 12, 2021

🎬 La nostra padrona di casa ha qualcosa di importante da dire: “Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus. Sono a casa, ho un po’ di febbre e tosse. State attenti, non bisogna mai abbassare la guardia. Io non so come sia potuto succedere.” pic.twitter.com/oDfWcaJGKz — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) April 12, 2021