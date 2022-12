Tre ex vippone contro Dana Saber: “Fuori di testa” “Cacciatela”

L’uragano Dana Saber si è abbattuto a Cinecittà e nell’arco di tre giorni ha distrutto mezza Casa. Ha creato discussioni dal nulla inventandosi dei pretesti per litigare con, in ordine: Patrizia Rossetti, Nicole Murgia, Milena Miconi, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli e infine – per non farsi mancare nulla – ha pure detto che Putin è il suo uomo ideale.

Dana Saber choc: “Putin è il mio preferito, lo amo” https://t.co/qAcguAM5JO #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 22, 2022

Ovviamente fuori l’opinione pubblica ha iniziato a rumoreggiare e pure alcune ex concorrenti (sia dell’attuale edizione, che della scorsa) si sono scagliate contro la modella e attrice (per chi ha recitato poi ce lo farà sapere) marocchina. Le tre più famose sono state senza dubbio Cristina Quaranta, Manila Nazzaro e Patrizia Rossetti.

La Quaranta ha scritto su Twitter “Ringrazio di cuore chi mi ha voluto fuori dalla casa…Mi avete evitato il carcere a vita….🤦‍♀️🤦‍♀️ Milena siamo con te 💪” ironizzando poi di aver rischiato di finire a Rebibbia se si fosse trovata costretta a convivere con Dana.

Ringrazio di cuore chi mi ha voluto fuori dalla casa…Mi avete evitato il carcere a vita….🤦‍♀️🤦‍♀️Milena siamo con te 💪 @Manilanazzaro — Cristina Quaranta (@cri_quaranta) December 23, 2022

Idem😂 — Cristina Quaranta (@cri_quaranta) December 23, 2022

Le altre due, invece, si sono sfogate su Instagram sotto a un post di Pipol. “Personaggi così in tv non dovrebbero trovare mai spazio. E invece… ma che ne sa di Milena? Come si permette di dire cose così gravi su una persona che neanche conosce? Detto poi da una che vede in Putin il suo uomo ideale. Già questo basterebbe per cacciarla da li”; ha scritto Manila Nazzaro. “Ma come si permette questa di dire queste cose? E’ una fuori di testa sbattetela fuori subito”; la replica di Patrizia Rossetti.

Quale sarà il destino di Dana Saber?