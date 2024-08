tre dirigenti lasciano la società

A poche settimane dal lancio di GPT-4o mini da parte di OpenAI, la società di Sam Altman perde pezzi. Nella notte infatti tre importanti dirigenti hanno annunciato di aver lasciato l’azienda.

Si tratta di John Schulman, uno dei cofondatori della società, che ha deciso di lasciare OpenAI per accasarsi presso la startup rivale nel campo dell’intelligenza artificiale, Anthropic.

Lascia anche il presidente Greg Brockman, che tramite un post pubblicato su X ha annunciato che si prenderà un lungo periodo di aspettative, fino alla fine dell’anno, per “rilassarsi e ricaricarsi”. Brockman è un altro importante dirigente di OpenAI, avendo lavorato per la compagnia per nove anni.

Infine, è stato annunciato anche l’addio di Peter Deng, un product manager che ha iniziato a lavorare per OpenAI l’anno scorso dopo aver lavorato per Meta, Uber ed Airtable.

“Siamo grati per il contributo di John come membro fondatore del team di OpenAI e per i suoi sforzi dedicati nel promuovere la ricerca sull’advancing alignment. La sua passione e il suo duro lavoro hanno creato una solida base che ispirerà e sosterrà le innovazioni future di OpenAI e del settore più ampio” ha affermato OpenAI in una nota, dove ha confermato i rumor trapelati già in precedenza su alcuni giornali.