Tre destinazioni wellness in Italia per rinascere e rilassarsi

Il turismo del benessere sta vivendo un momento di grande espansione, soprattutto in Italia, dove le offerte per il relax e la cura del corpo sono in continuo aumento. Secondo il Global Wellness Institute, questo settore vale oltre 830 miliardi di dollari e il nostro paese si colloca tra le prime dieci destinazioni a livello mondiale, con un fatturato di circa 19,2 miliardi di dollari nel 2023.

L’Italia conta circa 4.000 spazi dedicati al benessere e oltre 320 centri termali, il 90% dei quali riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale. Le attrazioni storiche e culturali del paese contribuiscono al richiamo di 13 milioni di turisti all’anno. Ecco tre destinazioni imperdibili per chi cerca un’esperienza di benessere autentica.

Palazzo di Varignana, situato nei colli bolognesi, è un esempio di ospitalità integrata. Oltre a un palazzo settecentesco, offre un agriturismo e 4.000 metri quadrati di spa. Qui si segue il Metodo Acquaviva, un approccio che combina nutrizione, attività fisica e relax per un’esperienza completa.

Il Grand Hotel Terme di Comano, noto per le proprietà curative delle sue acque termali, è un’altra meta ideale. Le sue sorgenti, apprezzate sin dal Medioevo, sono ideale per trattamenti cutanei e detox. Il nuovissimo Trattamento Neuorosensoriale offre un viaggio sensoriale unico, combinando massaggi e aromaterapia per rilasciare stress e riacquisire serenità.

Infine, il Lefay Resort & SPA, situato sul Lago di Garda, è rinomato per la sua praticità e sostenibilità. Concepito per favorire un equilibrio interiore attraverso percorsi personalizzati, il resort offre trattamenti che uniscono tradizione cinese e scienza occidentale, portando i visitatori a riscoprire il proprio benessere in un contesto di lusso.