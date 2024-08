Tre concerti di Taylor Swift annullati: pianificato attentato terroristico

Ancora una volta il terrorismo prende di mira uno show musicale, così com’è successo nel 2017 al concerto di Ariana Grande nel Regno Unito e nel 2015 al Bataclan. Questa volta dei jihadisti hanno pianificato un attentato ai concerti austriaci di Taylor Swift, così ha rivelato Rai News: “Sono due le persone arrestate dalla polizia austriaca nel blitz anti-terrorismo che ha coinvolto due sospetti jihadisti accusati di pianificare un attacco ai concerti di Taylor Swift previsti a Vienna l’8, il 9 e il 10 agosto“. Uno dei due terroristi, un 19enne, pochi giorni fa aveva giurato giurato fedeltà all’Isis.

In un primo momento i media austriaci hanno fatto sapere che la polizia aveva neutralizzato il pericolo e che gli show della popstar si sarebbero svolti regolarmente. Poco fa invece alcune testate hanno parlato di altri tre sospetti attentatori, che avrebbero spinto le autorità a cancellare i concerti.

“Pare ci siano altri tre terroristi in fuga, anche loro coinvolti nella pianificazione di un attacco allo stadio Ernst-Happel. – si legge su l’Ansa – Il capo della Polizia austriaca, Gerhard Pürstl, ha spiegato che è stato scongiurato un pericolo concreto, ma che le misure di sicurezza per i tre concerti di Taylor Swift e per altri eventi previsti nel weekend a Vienna sono state rafforzate.

Poi l’annuncio dell’annullamento di tutte e tre le date. “Quando abbiamo avuto conferma da funzionari del governo del piano per un attentato terroristico allo stadio Ernst Happel Stadium, non abbiamo avuto altra scelta che di cancellare i tre show in programma per la sicurezza di tutti”, ha scritto Barracuda Music su Instagram, aggiungendo che ai fan – si calcola siano almeno 65 mila – sarà rimborsato il biglietto”.