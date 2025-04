Tre coltellate al collo per uccidere Ilaria Sula, ora si indaga sullo spostamento del corpo

La posizione dei genitori di Mark Antony Samson, ex fidanzato del delitto di Ilaria Sula, è ancora sotto esame da parte degli investigatori della Squadra Mobile di Roma. Samson ha confessato di aver ucciso la studentessa di 22 anni, il cui corpo è stato trovato in una valigia in un dirupo a Poli. Le indagini mirano a chiarire se il giovane abbia agito da solo o con l’aiuto di qualcuno.

Il delitto è avvenuto nella casa di via Homs, a Roma, dove erano presenti la madre e il padre di Samson. Tuttavia, senza ulteriori evidenze, non si può concludere che abbiano partecipato all’omicidio, poiché i familiari non sono investigati per favoreggiamento. Mentre è possibile che Samson abbia ucciso Ilaria da solo, ci sono dubbi sul trasporto del corpo, avvenuto con l’auto dei genitori.

Il sopralluogo nella casa di via Homs è stato rimandato; la Scientifica dovrà ritornare per analizzare ulteriormente l’appartamento sequestrato. I pm hanno chiesto la convalida del fermo di Samson, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. L’autopsia ha rivelato che Ilaria è stata uccisa con tre coltellate al collo, e altri esami determineranno il giorno e l’ora della morte.

Un filmato di videosorveglianza ha catturato il passaggio dell’auto di Samson il 26 marzo, rivelando dettagli del trasporto del corpo. L’ultimo messaggio vocale di Ilaria risale alla sera del 25 marzo, quando è scomparsa. Gli investigatori ora stanno cercando di ricostruire le 22 ore tra la scomparsa di Ilaria e il ritrovamento del corpo.