Tre ciotole: Alba Rohrwacher e Germano nel mondo di Murgia

Isabel Coixet ha diretto l’adattamento cinematografico di “Tre ciotole”, un romanzo di Michela Murgia, con protagonisti Alba Rohrwacher ed Elio Germano. Durante la conferenza stampa, Alba ha espresso il desiderio di onorare la scrittrice, condividendo la responsabilità e il rispetto con cui hanno affrontato la storia.

Il film, presentato in anteprima al Toronto Film Festival, racchiude nella sceneggiatura di Coixet ed Enrico Audenino un racconto profondo su amore, separazione e riscoperta. La trama segue Marta e Antonio, che si lasciano, ma entrambi continuano a vivere con i ricordi l’uno dell’altro. Nonostante ci sia dolore, non ci sono colpe nel loro rapporto.

Elio Germano ha sottolineato come il film offra uno sguardo umano, senza cercare di risolvere le difficoltà della vita. Il loro tentativo di comunicare, specialmente nel momento dell’addio, rappresenta una lotta comune che molti vivono nella realtà.

Parlando delle origini del film, Coixet ha rivelato che l’idea è venuta da Riccardo Tozzi, produttore del progetto. Inizialmente scettica rispetto all’argomento della malattia, si è persuasa dopo aver letto il romanzo, che ha rivelato nuove prospettive.

La scrittura della sceneggiatura ha seguito un percorso naturale, culminando nella scelta di un’unica storia d’amore piuttosto che di racconti isolati. Rohrwacher ha descritto l’esperienza di esplorare i luoghi significativi per Murgia, mentre Germano ha enfatizzato l’importanza di un approccio critico nel rendere omaggio all’autrice.

“Tre ciotole” arriverà nelle sale il 9 ottobre, distribuito da Vision Distribution.