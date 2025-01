Tre capi della camorra napoletana catturati dalla polizia a Marbella, Spagna

Tre pericolose figure del crimine napoletano sono state arrestate a Marbella, in Spagna, grazie a un’operazione congiunta tra la polizia italiana e spagnola. I latitanti, Ciro Marigliano (24 anni), Stanislao Marigliano (67 anni) e Michele Sannino (48 anni), erano ricercati in tutta Europa con mandati di arresto europei emessi dalla Procura di Napoli per vari reati. L’operazione si è svolta tra la serata dell’11 gennaio e il primo pomeriggio del 13 gennaio, culminando nell’arresto di Ciro Marigliano dopo un lungo pedinamento, seguito poi da Stanislao e Michele.

Stanislao Marigliano, suocero di Sannino e nonno di Ciro, era ricercato dal scorso aprile per una condanna definitiva di 5 anni e 8 mesi per ricettazione aggravata dal metodo mafioso. Michele Sannino, anch’egli con una lunga carriera criminale, era in fuga dal maggio 2023 per una condanna definitiva per contrabbando di sigarette e altri reati, inclusi traffico di droga e autoriciclaggio. Ciro Marigliano, il più giovane, era ricercato dal luglio 2024 per tentato omicidio di un pregiudicato durante un fatto avvenuto a Napoli.

I tre sono considerati esponenti del clan Formicola-Marigliano, attivo nella zona orientale di Napoli. Stanislao è sposato con Concetta Formicola, sorella di noti capiclan, due dei quali sono stati uccisi in scontri camorristici e un terzo è attualmente detenuto.

La cattura dei latitanti è stata il frutto di indagini approfondite condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arresti avvenuti a Marbella segnalano un passo importante nella lotta contro il crimine organizzato, mostrando come le forze di polizia possano collaborare efficacemente oltre i confini nazionali.

La cattura di questi membri di spicco del clan rappresenta un segnale forte contro la criminalità mafiosa, evidenziando l’impegno delle autorità nel perseguire i latitanti e nel mantenere la sicurezza, sia in Italia che all’estero. L’operazione di Marbella è quindi una dimostrazione della sinergia tra le forze dell’ordine europea nella lotta al crimine organizzato.