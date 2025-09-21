28.9 C
Tre cantate rossiniane incantano Napoli al Teatro di San Carlo

Da StraNotizie
Al Teatro di San Carlo di Napoli si è svolto il concerto intitolato “Tre cantate napoletane – Omaggio umiliato a Sua Maestà dagli Artisti del Real Teatro di San Carlo”, caratterizzato da una grande raffinatezza.

Le tre cantate, composte da Rossini, sono state create per celebrare importanti eventi dinastici e mettono in mostra il talento del compositore, evidenziando la sua maestria nelle composizioni teatrali e nella musica cerimoniale. Le opere presentate sono: “Pel faustissimo giorno natalizio di Sua Maestà (detta ‘Giunone’)”, “Omaggio umiliato a Sua Maestà” e “Cantata per Francesco I Imperatore d’Austria”.

Sotto la direzione di Fabrizio Cassi, direttore dell’Orchestra e del Coro del Teatro di San Carlo, si sono esibiti brillanti solisti, tra cui il soprano Anastasiia Sagaidak e il mezzosoprano Sayumi Kaneko, entrambe ex allieve dell’Accademia di Canto del Lirico, insieme ai tenori Aldo Sartori e Chuan Wang. Le tre cantate, ricche di luminosità, evidenziano il legame speciale tra la Napoli borbonica e i grandi compositori.

Le interpretazioni degli artisti hanno reso omaggio alla raffinata scrittura vocale, accompagnata da slanci orchestrali che riflettono la brillantezza ritmica e i crescendo tipici di Rossini. La musica si è distinta per le ampie fioriture e la freschezza melodica del celebre compositore pesarese.

Il Coro, guidato con abilità da Cassi, ha avuto un ruolo fondamentale. Il pubblico ha risposto con calorosi applausi a tutti i protagonisti, celebrando in particolare il genio di Rossini.

