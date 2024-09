Tre bambini e i genitori sotto le macerie

Il 22 settembre 2024, una palazzina è crollata in via Tappia 5 a Saviano, in provincia di Napoli, a causa di un’esplosione di una bombola di gas. L’edificio era composto da due piani e, secondo le prime informazioni, sotto le macerie si troverebbero una famiglia di cinque persone, composta da marito, moglie e tre bambini. L’esplosione si sarebbe verificata al secondo piano, nell’appartamento di un anziano, mentre la famiglia risiedeva al primo piano. I soccorsi, composti da carabinieri e vigili del fuoco, sono intervenuti prontamente per cercare di estrarre i dispersi. La situazione è critica e stanno continuando le operazioni di ricerca.

