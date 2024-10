Tre aperture straordinarie al Castello Benelli

Dopo una stagione estiva di successo con oltre 1.000 visitatori, il Castello Benelli, affascinante residenza ottocentesca che domina la campagna di Bellaria-Igea Marina, si prepara per l’autunno e l’inverno con aperture serali speciali. Questi eventi, che si tengono una volta al mese, inizieranno il 4 ottobre alle 19.30, seguiti da appuntamenti l’1 novembre e il 6 dicembre. Le aperture offrono l’opportunità ai turisti, appassionati di arte e storia e a chiunque sia curioso di esplorare i tesori artistici e architettonici del castello, che fa parte dei Grandi giardini italiani e delle Residenze D’epoca.

Le serate uniche permetteranno anche a chi ha già visitato il castello di tornare e osservare i cambiamenti delle stagioni nel giardino circostante, che abbraccia la struttura con una varietà di alberi, dai pini marittimi secolari ai platani, affiancati da olmi e cipressi. Durante le visite, i partecipanti potranno esplorare gli spazi e i segreti di questo gioiello architettonico, restaurato con attenzione per ripristinare il suo antico splendore. Le sale affrescate invitano gli ospiti a immergersi nella storia del castello, dei suoi ex abitanti e del territorio circostante.

Le esperte guide del castello animeranno la visita con aneddoti e curiosità, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Inoltre, la stagione invernale sarà arricchita da un grande concerto natalizio, i cui dettagli saranno annunciati in seguito.

Si sottolinea che la prenotazione è obbligatoria per tutte le visite guidate, e le informazioni possono essere trovate sul sito web ufficiale www.palazzoboncompagni.it. Questa iniziativa non solo valorizza il patrimonio artistico e culturale del Castello Benelli, ma offre anche un’occasione unica di vivere la magia dell’autunno e dell’inverno in un ambiente ricco di storia. Con l’impegno di rendere il castello accessibile durante tutto l’anno, si mira a promuovere la cultura e il turismo locale, invitando tutti a scoprire le meraviglie di questo luogo incantevole.