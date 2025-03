TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI: Tour Estivo 2025, Mostra e Nuovo Singolo

I Tre Allegri Ragazzi Morti torneranno in concerto con un tour estivo che inizia il 24 maggio dalla Città dell’Altra Economia di Roma, per un concerto gratuito nell’ambito dell’XI edizione di ARF! Festival del Fumetto. Durante il festival, si terrà anche una mostra dedicata a Davide Toffolo e all’iconografia del gruppo intitolata “STARMAN”, che si svolgerà al Mattatoio il 23, 24 e 25 maggio. Il tour della band toccherà i principali festival italiani e presenterà la collezione “TARM Fan Art”, che raccoglie opere create dai fan nel corso degli anni.

Il 14 marzo verrà pubblicata una nuova versione de La Canzone del Bosco dei Punkreas, con la partecipazione di Davide Toffolo alla voce e al sax, come tributo al punk newyorkese degli anni ’70. Nel frattempo, continua la promozione di Garage Pordenone e della sua recente versione dub, Garage Dub. Con maschere, rock’n’roll e nuovi travestimenti, i TARM sono pronti a infiammare l’estate.

Le date fissate per il tour includono:

– 24/05 Roma – ARF! Festival

– 25/05 Taneto (RE) – Fuori Orario

– 30/05 Nerviano (MI) – Big Bang Music Fest

– 31/05 Tolentino (MC) – Marca Beer Fest

– 01/06 Verona – The Factory

– 27/06 Salerno – Limen Festival

– 28/06 Corigliano D/O (LE) – Castello Volante

– 05/07 Collegno (TO) – Flowers Festival

– 06/07 Cassinasco (AT) – Portami Via Festival

– 09/07 Treviglio (BG) – Revel Summer Festival

– 10/07 Firenze – Ultravox

– 11/07 Montefiascone (VT) – Atb Festival

– 13/07 Fano (PU) – Rocca Malatestiana

– 17/07 Treviso – Suoni Di Marca

– 20/07 Piancavallo (PN) – La Genzianella (ore 16:00)

Il calendario è in aggiornamento. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il profilo Instagram della band.