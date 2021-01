Da Mai come voi a La tatuata bella, ecco le 5 migliori canzoni dei Tre Allegri Ragazzi Morti, gruppo formatosi a Pordenone nel 1994.

I Tre Allegri Ragazzi Morti sono un gruppo italiano, formatosi a Pordenone, nel lontano 1994. Dal primo momento in cui hanno messo piede nel mondo della musica hanno dimostrato la loro originalità. Capitanati dal cantante, chitarrista e fumettista, Davide Toffolo, non hanno mai svelato la loro vera immagine ai mezzi di comunicazione, ai quali si sono sempre mostrati con maschere/teschi che indossano nelle esibizioni dal vivo e nelle interviste. Scopriamo insieme i 5 migliori brani che hanno caratterizzato la loro carriera musicale.

Tre Allegri Ragazzi Morti, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Mai come voi, brano presente nell’album Mostri e Normali, pubblicato dal gruppo capitanato da Davide Toffolo nel 1999. Anche se è una canzone lanciata a cavallo tra la fine degli anni ’90 e gli inizi dei 2000, è un grido valido anche ai giorni nostri. I membri puntano alla coerenza dei loro messaggi, ai quali sono profondamente legati e interessati, mostrando la loro natura alternativa.

Il video di Mai come voi:

Passiamo, poi, Signorina Primavolta, canzone presente nell’album Il Sogno del Gorilla Bianco, pubblicato nel 2004. In questo pezzo, il gruppo racconta e disegna le donne con un tratto fumettistico, ma anche molto romantico, in una narrazione che diviene, nei fatti, iconica e abbozzata.

Il video di Signorina Primavolta:

C’è, poi, Quasi adatti, brano contenuto nell’album La Testa Indipendente, pubblicato nel 2001. Un inno valido per tutte le generazioni, di qualsiasi momento storico: il fatto di non sentirsi parte del sistema e di essere in bilico tra l’adattamento e il discostamento dai modelli prevalenti: una condizione che fa sentire, per l’appunto, quasi adatti.

Il video di Quasi adatti:

Tre Allegri Ragazzi Morti, Voglio e La tatuata bella

Procediamo con Voglio, canzone presente nell’album, Il Sogno del Gorilla Bianco, pubblicato nel 2004. È un brano molto particolare, che si ricollega ai moti dello spirito, ma che esprime anche molta intensità e forza. Un testo che si connette fortemente alla natura in una visione panteistica.

Il video di Voglio:

Infine, citiamo La tatuata bella, brano presente nell’album Rarities, pubblicato nel 2008. Nel brano, i Tre Allegri Ragazzi morti celebrano i sentimenti più naturali e istintivi, attraverso una filastrocca che esprime un grande senso di libertà.

Il video di La tatuata bella: