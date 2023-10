Trawell Co, Intesa alza target price e conferma Buy

– Intesa Sanpaolo ha alzato a 13,8 euro per azione da 12,5 euro il target price su Trawell Co, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, confermando il giudizio sul titolo a “Buy” visto il potenziale upside del 72%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati del primo semestre 2023 e l’aggiornamento del piano industriale al 2027.

Gli analisti sottolineano che TraWell è presente in aeroporti ad alto traffico e ha beneficiato appieno della duratura ripresa del traffico aereo. Inoltre, maggiori volumi e una migliore gestione del servizio hanno portato a miglioramenti della redditività.

Con un migliore equilibrio rafforzato, vediamo ora TraWell ben posizionata nell’arena competitiva, con il potenziale per guadagnare ulteriore spazio in altri aeroporti o per svolgere un ruolo nel consolidamento del settore“, si legge nella ricerca.