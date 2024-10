Travolto dalle Acque: L’Incidente Inaspettato in Auto

Non si fermano le ricerche di Davide Violin, 62enne disperso da sabato pomeriggio ad Arenzano, un comune in provincia di Genova colpito pesantemente dal maltempo. La sua auto è stata trovata, in parte insabbiata, nell’alveo del rio Lissolo, un affluente del torrente Lerone. Le operazioni di ricerca si stanno concentrando anche in mare, ma sono rese difficili dai detriti accumulati sulla costa di Arenzano.

Davide Violin, titolare del Tui Bistrot di via Marconi, è stato travolto dalla piena causata dalle intense piogge degli ultimi giorni che hanno provocato l’esondazione del rio, inghiottendo tre automobili, compresa quella di Violin. La moglie, Lucia Ferrari, assessore del comune, ha lanciato l’allerta per la sua scomparsa.

Nella serata di domenica 27 ottobre si sono diffuse notizie di un corpo trovato in mare, ma non è arrivata alcuna conferma ufficiale. Le ricerche sono proseguite senza sosta, coinvolgendo Carabinieri, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Croce Rossa, supportati da sub e una motovedetta dell’Arma. Non si sa ancora cosa possa essere successo al ristoratore e perché si fosse allontanato da casa durante il nubifragio. È possibile che volesse controllare il suo locale o tentasse di spostare l’auto per metterla al sicuro di fronte all’innalzamento del livello del rio. Al momento si tratta solo di supposizioni, mentre le forze dell’ordine e i volontari continuano senza tregua la ricerca.

Il maltempo ha infatti colpito duramente Arenzano e altre zone della Liguria come Varazze e Cogoleto. Le forti piogge hanno messo a dura prova diverse aree, e il sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini, ha dichiarato che sono in corso opere di messa in sicurezza, con interventi di ripristino previsti nei prossimi giorni. La valutazione dei danni, tuttavia, dovrà attendere. Anche in Sardegna, a causa di condizioni meteo avverse, un’altra persona risulta dispersa: Davide Manca, sorpreso dall’acqua in zona Monte Arcosu. Secondo le previsioni, il tempo in Liguria dovrebbe migliorare nei prossimi giorni, portando speranza nelle operazioni di ricerca per Davide Violin.