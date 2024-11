Travolto da un pirata della strada a Lecce: muore 70enne scesa dall’auto senza benzina davanti al marito

Un grave incidente è avvenuto nei pressi di Lecce, in cui una donna di 70 anni, Anna Caroppo, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto pirata. La vittima, residente a Specchia Gallone, stava camminando lungo la provinciale 62 con il marito, Antonio Campa, dopo che la loro auto era rimasta senza benzina. I due si stavano avviando verso casa quando, poco dopo le 18, sono stati investiti da un’auto non identificata.

Anna Caroppo è stata colpita per prima e spinta a diversi metri di distanza, mentre suo marito ha assistito alla scena senza poter intervenire, subendo solo ferite lievi. Allertati, i carabinieri sono accorsi sul luogo dell’incidente, insieme al sindaco di Minervino, Antonio Marte, che ha presentato le condoglianze alla famiglia. Nonostante i tentativi dei soccorritori di rianimare Anna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

L’auto pirata ha lasciato la scena e attualmente le forze dell’ordine sono impegnate nella ricerca del conducente. Purtroppo, lungo la provinciale non ci sono telecamere di sorveglianza, il che complica ulteriormente l’identificazione del responsabile. Le autorità hanno fatto appello alla popolazione, chiedendo chiunque avesse informazioni di farsi avanti o invitando il conducente a costituirsi per una possibile mitigazione della sua posizione legale.

Il sindaco ha dichiarato il suo profondo dolore per la perdita di Anna Caroppo, descrivendola come una persona ben voluta e dedita alla sua famiglia e alla comunità. Suo marito, leggermente ferito, è stato assistito sul posto, mentre è stata avviata un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. Questo evento tragico si inserisce in un contesto già complesso, poiché poche ore dopo un altro incidente mortale si è verificato nella stessa area, con una dinamica simile, che ha visto la morte di un 47enne sulla tangenziale Est di Lecce. Le autorità, quindi, stanno cercando di far luce su una serie di incidenti stradali preoccupanti nella regione.