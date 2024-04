Travolta in bici da un camion dei rifiuti, 27enne muore in ospedale diverse ore dopo l’incidente

Tragedia a Napoli, travolta in piena notte da un furgone dei rifiuti, 27enne muore in ospedale dopo ore di agonia

Purtroppo non ce l’ha fatta la turista tedesca 27enne, che nella notte è stata travolta da un camion dei rifiuti, mentre era in bici. Le sue condizioni sono apparse molto gravi da subito, però è solo nella prima mattina di oggi, che i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Sull’accaduto come da prassi, in queste ore sono in corso tutte le indagini del caso. Non si sa ancora se la ragazza fosse una turista o una studentessa, che probabilmente stava rientrando al suo alloggio, forse dopo una serata con gli amici.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 2.15 di notte, di lunedì 22 aprile. Precisamente in piazza Cavour, nel centro della città di Napoli. La ragazza era in sella alla sua bici di colore rosso, che aveva preso a noleggio poco prima. Quando all’improvviso però, è avvenuto l’impensabile.

Per cause che ora sono al vaglio delle forze dell’ordine, uno degli operai della ditta Asìa, che si occupa di rifiuti in città, l’ha travolta. L’autista si è presto reso conto che la situazione era molto grave. Per questo motivo ha presto allertato i sanitari e con loro anche le forze dell’ordine.

Il decesso della 27enne, subito dopo il sinistro

CREDIT: DRONE SNAP

I medici anche loro sono presto arrivati sul posto ed hanno disposto per la ragazza, il tempestivo trasporto all’ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Qui l’hanno sottoposta da subito alle prime cure del caso, ma alla fine hanno disposto per lei il trasporto all’ospedale del Mare.

Tuttavia, è proprio in questo nosocomio, che intorno alle 10.40 di questa mattina, che la giovane ha perso la vita. Purtroppo non ce l’ha fatta a sopravvivere ai traumi riportati dopo l’incidente in cui è rimasta coinvolta.

Sull’accaduto come da prassi, al momento stanno lavorando le forze dell’ordine. Questi ultimi stanno cercando di far luce su cosa è successo. Per ora non si conoscono bene i dettagli della vicenda, come non si sa nemmeno se la ragazza era una turista o una studentessa. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti sul caso.